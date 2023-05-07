Зеленский рассказал, когда ВСУ будут готовы к контрнаступлению

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Украинские воины будут готовы к контрнаступлению, когда Украина получит все согласованное с союзниками вооружение.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Осознавая огромные препятствия, украинские чиновники продолжают требовать от своих сторонников на Западе дополнительного вооружения», — пишет издание.

По словам президента, Украина будет готова начать наступление, когда получит вооружение, которое было согласовано с союзниками. В частности, сроки могут зависеть и от погодных условий, поскольку вдоль линии фронта земля не по сезону влажная.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что первое штурмовое формирование уже готово к началу операции более чем на 90%, однако некоторые определенные подразделения все еще завершают учебные программы за рубежом.