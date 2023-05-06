Салливан заявил, что у Израиля есть свобода действий против ядерной угрозы Ирана

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Вашингтон предоставляет Израилю свободу действий против ядерной угрозы Ирана, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

“Мы ясно дали понять Ирану, что ему никогда не будет позволено получить ядерное оружие, — сказал Салливан в четверг, обращаясь к аналитическому центру Вашингтонского института. — Как неоднократно подтверждал президент [Джо] Байден, он предпримет действия, необходимые для подтверждения этого заявления, в том числе путем признания свободы действий Израиля”.

“Это вопрос, который ежедневно занимает внимание президента, мое внимание, — сказал он. — Иранская программа значительно продвинулась вперед. Это реальная угроза региональной безопасности и глобальной безопасности, в том числе Соединенным Штатам Америки. И мы собираемся продолжать принимать меры, чтобы удержать Иран от получения ядерного оружия, а затем искать дипломатическое решение, которое выведет это на путь долгосрочной стабильности“.

Советник по национальной безопасности заявил, что США продолжают использовать дипломатические каналы в отношении ядерной программы Ирана.

“Лучший способ помешать Ирану получить ядерное оружие — это эффективное соглашение, — цитирует его портал Mignews. — Я считаю, что решение выйти из ядерной сделки с Ираном, СВПД, без какой-либо замены или какой-либо стратегии борьбы с ним, кроме введения санкций, которые мы фактически продолжили и добавили, не обязательно является путем к четкому и прямому [сдерживанию] “.

Салливан утверждал, что без сделки ядерная программа Ирана продвинулась бы вперед, а соглашение свернет ее.

“Мы будем продолжать посылать четкий сигнал о цене и последствиях захода слишком далеко, в то же время продолжая искать возможность дипломатического посредничества исхода, который вернет иранскую ядерную программу обратно в коробку“, — сказал он.

Салливан сказал, что США сотрудничают с партнерами на Ближнем Востоке для сдерживания Ирана, например, проводят в этом году крупнейшие совместные военные учения США и Израиля, а также одни из крупнейших военно-морских учений в истории Ближнего Востока с более чем 50 стран, включая Израиль и страны Персидского залива, которые работают вместе.

“Не может быть никаких сомнений в том, что мы идем вперед, а не просто говорим, когда утверждаем, что наша приверженность безопасности Израиля нерушима”, — сказал он.

На вопрос, когда Нетаньяху можно ожидать приглашения в Белый дом после того, как Байден публично выступил против плана правительственной судебной реформы, Салливан сказал: «У президента очень давние отношения с премьер-министром Нетаньяху, и мы по-прежнему глубоко взаимодействуем с израильским правительством изо дня в день, так что, я думаю, что буря и шторм в СМИ были сильно раздуты».

«Когда придет время, и когда у нас будет визит, о котором нужно объявить, мы объявим об этом. А до тех пор я думаю, что спекуляция, описание или попытка установить какие-либо условия вокруг этого просто не согласуются с тем, как Джо Байден ведет дела, особенно со страной, которую он любит, такой как Израиль», — сказал он.

Салливан подробно рассказал о соглашениях Авраама, их различных аспектах, а также об «усилиях Америки по принуждению Саудовской Аравии к нормализации отношений с Израилем.

“Мы работаем над укреплением и расширением Авраамских соглашений, поддерживая окончательную, окончательную и полную интеграцию Израиля в ближневосточный регион и мир”, — сказал Салливан.

Администрация Байдена “заинтересована и имеет возможности для содействия нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией… Полная нормализация является заявленным интересом национальной безопасности Соединенных Штатов, и мы ясно это заявляли”.

Открытие воздушного пространства Саудовской Аравии для израильских рейсов — это “один шаг на пути к тому, что, как мы надеемся, станет полной нормализацией отношений между Израилем и Саудовской Аравией”, — сказал он.

Форум I2U2 Израиля, Индии, ОАЭ и США — это тот, “о котором вы еще услышите”, — предсказал Салливан.

“Основная идея состоит в том, чтобы соединить Южную Азию с Ближним Востоком и США таким образом, чтобы продвигать наши экономические технологии и дипломатию”, — сказал он.