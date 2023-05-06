«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Армия

Newsweek заявил об одном из главных преимуществ России перед Украиной

vvsrf

Одно из главных преимуществ России перед Украиной — это военная авиация. Об этом пишет журналист Брендан Коул в статье для издания Newsweek.

«Девятьсот истребителей и 120 бомбардировщиков. Это козырь перед ожидаемым украинским контрнаступлением», — говорится в материале.

По словам Коула, российские войска и так удерживают превосходство в воздухе, но при этом весь потенциал военной авиации ВКС РФ до сих пор не был использован. Журналист добавил, что, учитывая объём тех резервов, что есть у России, в случае их полного применения Украине для защиты понадобится многоуровневая система ПВО.

Теги:
Из этой рубрики
vvsrf
Армия

Newsweek заявил об одном из главных преимуществ России перед Украиной

2023/05/06, 01:00
ukr voen41
Армия

Около 15 тыс. украинских военнослужащих прошли обучение в Великобритании

2023/05/06, 00:16
apaci
Армия

Польша получит американские вертолеты Apache

2023/05/05, 22:48
snaradi
Армия

Rheinmetall гарантирует ежегодный выпуск 600 тысяч снарядов для Украины

2023/05/05, 20:55
nato3
Армия

Силы НАТО провели учения на фоне опасений удара России по Европе и США

2023/05/05, 19:28
cherevatiy
Армия

В ВСУ дали оценку бегству ЧВК «Вагнер» из Бахмута

2023/05/05, 18:47
tokayev
Армия

Токаев призвал усилить армию Казахстана дронами, роботами и высокоточными снарядами

2023/05/05, 16:55
minobor1 2
Армия

Минобороны Азербайджана сообщило о перестрелке на условной границе с Арменией (фото)

2023/05/05, 16:19
27573
Армия

Иран заявил о строительстве авианосца нового поколения

2023/05/05, 15:33