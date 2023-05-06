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Месси принес извинения своему клубу

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Нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси опубликовал видеообращение к игрокам и сотрудникам ПСЖ, в котором извинился за поездку в Саудовскую Аравию в разгар сезона.

«Я хотел записать это видео из-за всего происходящего. Прежде всего приношу извинения товарищам по команде и всем сотрудникам клуба. Честно говоря, я думал, что у нас будет выходной после игры, как это происходило в предыдущие недели. Я организовал эту поездку в Саудовскую Аравию заранее и не мог её отменить. Повторяю, я сожалею о том, что сделал, и принимаю любое решение. Ничего больше, обнимаю», — сказал Месси.

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