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Баку и Москва обсудили вопросы информационной безопасности

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Представители Совбезов РФ и Азербайджана провели встречу в Баку, сообщается на сайте российского ведомства. Консультации были посвящены международной информационной безопасности

От РФ делегацию возглавил заместитель секретаря СБ Олег Храмов, с азербайджанской стороны выступал секретарь СБ АР Рамиль Усубов.

В ходе встречи азербайджанский политик обратил внимание на успешное развитие российско-азербайджанского сотрудничества по безопасности. Участники консультаций детально обсудили вопросы совместной работы в рамках межправсоглашения по международной информбезопасности.

«Стороны подтвердили близость российских и азербайджанских подходов к парированию угроз в информационной сфере на основе принципов Устава ООН», говорится в сообщении Совбеза РФ.

В результате представители Москвы и Баку одобрили проект плана сотрудничества в этой сфере до 2025 года.

Кроме того, в ходе визита российская делегация почтила память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложив, в преддверии его столетия, цветы к Могиле на Аллее почетного захоронения в Баку.

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