Турецкая разведка вышла на следы ИГИЛ в Азербайджане

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Национальное разведывательное управление Турции (MİT) разоблачило новую структуру террористической организации ИГИЛ, сообщает Anadolu.

В ходе совместной операции прокуратуры Диярбакыра и городской полиции было выявлено формирование в Турции новой группировки ИГИЛ. Установлено, что она также действует в Грузии, Азербайджане, Ираке, Мали, Судане, Алжире и Ливии и связана с Сирией.

Члены этой организации вели пропагандистскую работу по всей Турции, после пропагандистской работы сформировали группу «джихада» и прошли военную подготовку в Грузии.

В рамках расследования был выдан ордер на арест 92 подозреваемых, а также проведена одновременная операция в 23 районах Диярбакыра.

В ходе операции было задержано 74 подозреваемых, изъято большое количество длинноствольных охотничьих ружей, пистолетов, патронов, большое количество носителей и организационных документов, принадлежащих организации.

Принимаются меры по задержанию других подозреваемых.