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В губадлинском селе будет построено 159 домов (фото)

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4 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента села Зиланлы Губадлинского района.

Глава государства был проинформирован о предстоящей в селе работе, сообщает «Азертадж».

Было отмечено, что село расположено в 20 километрах от районного центра Губадлы на территории, где сливаются реки Хакари и Баргюшад, по соседству с селом Агалы Зангиланского района. Общая спроектированная территория села составляет 180 гектаров. На начальном этапе здесь планируется построить 159 домов и расселить 772 человека. Построенные дома будут двух-, трех-, четырех- и пятикомнатными. Предусмотрено, что в дальнейшем в селе будут проживать 2520 человек (630 семей). Согласно проекту, в данный населенный пункт также включены села Кюрд Махмудлу и Серели, расположенные в Зиланлинском сельском административно-территориальном округе.

В селе будут построены школа, детский сад, семейно-оздоровительный центр, административное здание, клубно-общинный и спортивный центры. В центре внимания будет находиться обеспечение занятости жителей села.

Глава государства посмотрел видеоролик о плане развития села.

Затем президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Зиланлы.

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