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Мамедов: Фехтовальщики Швеции не будут участвовать в соревнованиях, потому что их просто не существует

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Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов высказался об участии фехтовальщиков Швеции в международных турнирах.

«Фехтовальщики Швеции не будут участвовать в международных соревнованиях, потому что их просто не существует. Когда у них что‑то будет существовать, тогда они могут что‑то заявлять», — цитирует Мамедова «Матч ТВ».

Как сообщается на сайте федерации, решение распространяется на соревнования на скандинавском, европейском и международном уровне.

В заявлении также отмечается, что Швеция совместно с федерациями других скандинавских стран выступает против решения Международной федерации фехтования о допуске россиян и белорусов к турнирам.

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