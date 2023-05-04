Письмо постпреда Азербайджана Гутеррешу распространено как документ ООН

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Очередное письмо постоянного представителя Азербайджана при ООН Яшара Алиева генеральному секретарю организации Антонио Гутеррешу распространено как документ Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

Письмо является ответом на необоснованные обвинения в отношении Азербайджана, содержащиеся в письме постоянного представительства Армении при ООН генеральному секретарю организации, передает Report.

В письме посол представил подробно собранные данные о привлечении детей к военной службе в Армении, что является грубым нарушением международного права и прав человека.