Письмо постпреда Азербайджана Гутеррешу распространено как документ ООН

Очередное письмо постоянного представителя Азербайджана при ООН Яшара Алиева генеральному секретарю организации Антонио Гутеррешу распространено как документ Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.
Письмо является ответом на необоснованные обвинения в отношении Азербайджана, содержащиеся в письме постоянного представительства Армении при ООН генеральному секретарю организации, передает Report.
В письме посол представил подробно собранные данные о привлечении детей к военной службе в Армении, что является грубым нарушением международного права и прав человека.