Тайвань нуждается в содействии Вашингтона для создания новейшего истребителя

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Тайвань желает разработать собственные истребители новейшего поколения, заявил глава тайваньского оборонного подрядчика Aerospace Industrial Development Corp (AIDC) Ху Кай-Хунг, передает Reuters. По его словам, в создании боевых самолетов Тайбэй ищет сотрудничества с Вашингтоном на фоне усиления давления со стороны Китая.

«Когда дело доходит до разработки истребителя следующего поколения, мы надеемся, что Соединенные Штаты поддержат Тайвань в его самостоятельной разработке, включая двигатель, авионику, системы управления, средства контроля окружающей среды и т. д., что является возможностью для тайваньско-американского сотрудничества», — пояснил Ху Кай-Хунг.

Как указал руководитель AIDC, самолеты отечественного производства — это путь, по которому Тайвань должен идти в текущей ситуации. При этом Ху Кай-Хунг не уточнил на каком этапе находится разработка собственных истребителей, хотя о подобных планах в Тайбэе говорили еще в 2017 году.