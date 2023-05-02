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Казахстан не позволит использовать свою территорию для обхода антироссийских санкций

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«Казахстан не позволит использовать свою территорию для преднамеренного обхода антироссийских санкций».

Об этом заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

«Ни одна компания казахстанская не попала под санкции. И мы, естественно, не дадим нашу территорию для преднамеренного обхода санкций», — сказал Айбек Смадияров журналистам в ответ на просьбу прокомментировать заявления представителей США о нарушениях Казахстаном антироссийских санкций.

«Если были бы такие факты, то санкции бы уже наложили», — подчеркнул представитель МИД.

По его словам, представители ЕС и США, которые посетили Казахстан на минувшей неделе, приезжали для проведения обучающих семинаров для представителей госорганов Казахстана.

«Наши американские партнеры, европейские, они приезжают как раз для проведения семинара для обучения наших госорганов, для обучения наших бизнесменов, как вести бизнес, чтобы не попасть под санкции», — добавил он.

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