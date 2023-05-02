В Украине продлили на три месяца военное положение и всеобщую мобилизацию

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Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили еще на 90 дней. Об этом сообщил во вторник депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проекты законов о продлении действия в стране военного положения и срока всеобщей мобилизации на три месяца.

«Срок действия военного положения и мобилизации в Украине продлевается с 05:30 мск 20 мая 2023 года сроком на 90 суток, то есть до 18 августа 2023 года», — написал он в Telegram-канале.

По словам парламентария, это уже седьмое голосование Рады за продление военного положения.