Больница распространила информацию в связи с Бакаровым Фаридом

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Сумгайытский Медицинский центр распространил информацию в связи с ребенком, скончавшемся после тренировки в Сумгайыте.

«Бакаров Фарид Ревас оглу 2016 года рождения 29 апреля 2023 года около 18:50 на автомобиле скорой помощи был доставлен в отделение неотложной помощи детской больницы Сумгайытского Медицинского центра.

В момент госпитализации состояние ребенка было крайне тяжелым. Из красной зоны отделения неотложной помощи пациент был переведен в реанимационное отделение, был практически в бессознательном состоянии.

Пациент был осмотрен дежурным хирургом и дежурным травматологом. Во время осмотра были отмечены синяки и ссадины на предплечье и нижней части спины. Были назначены общий анализ крови, коагулограмма, проведено УЗИ внутренних органов. По результатам обследования серьезной патологии не было выявлено.

Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, около 19:50 наступила биологическая смерть. Полиция была проинформирована о случившемся. Тело было отправлено в Сумгайытское отделение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии для вскрытия.

На момент отправки были следующие диагнозы — неподтвержденные черепно-мозговая травма, кома, сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность», — говорится в сообщении.