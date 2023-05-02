В Зардабе бывший зек пытался продать автомат, привезенный из Баку (фото)

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В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Зардабского района, на территории района задержан мужчина, пытавшийся продать огнестрельное оружие.

Как сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе мероприятия на территории района был задержан и доставлен в отдел полиции житель города Баку, ранее судимый Рашад Джафаров. При осмотре его спортивной сумки были обнаружены и изъяты 1 огнестрельный автомат марки “АК-74”, 1 магазин и 25 патронов.

Во время допроса Р.Джафаров сообщил, что некоторое время назад нашел оружие на территории города Баку и привез его в Зардабский район с намерением продать.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Выясняется, использовалось ли обнаруженное оружие в каком-либо преступлении.