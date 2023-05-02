«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Общество

В Зардабе бывший зек пытался продать автомат, привезенный из Баку (фото)

64509afacbb8564509afacbb86168300415464509afacbb8164509afacbb82

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Зардабского района, на территории района задержан мужчина, пытавшийся продать огнестрельное оружие.

Как сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе мероприятия на территории района был задержан и доставлен в отдел полиции житель города Баку, ранее судимый Рашад Джафаров. При осмотре его спортивной сумки были обнаружены и изъяты 1 огнестрельный автомат марки “АК-74”, 1 магазин и 25 патронов.

Во время допроса Р.Джафаров сообщил, что некоторое время назад нашел оружие на территории города Баку и привез его в Зардабский район с намерением продать.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Выясняется, использовалось ли обнаруженное оружие в каком-либо преступлении.

64509afad88ae64509afad88af168300415464509afad88ab64509afad88ad

Теги:
Из этой рубрики
630e4ca9aa358630e4ca9aa3591661881513630e4ca9aa355630e4ca9aa356
Общество

Больница распространила информацию в связи с Бакаровым Фаридом

2023/05/02, 16:03
02d1104 3
Общество

МЧС распространило кадры сошедших с рельсов цистерн с топливом в Баку (обновлено, фото и видео)

2023/05/02, 15:36
trener
Общество

Смерть 7-летнего Фарида обнажила безответственность госструктур

2023/05/02, 15:13
fcb29ffb2bedd34ed2bf268d04a888f7
Общество

В Баку откроется представительство Дагестана

2023/05/02, 15:10
64509afacbb8564509afacbb86168300415464509afacbb8164509afacbb82
Общество

В Зардабе бывший зек пытался продать автомат, привезенный из Баку (фото)

2023/05/02, 13:50
4791113284504277
Общество

Завтра в Баку будет дождь, в горных районах выпадет снег

2023/05/02, 13:23
milli meclis
Общество

Председатель Комитета: Президент может создать полномочные представительства в соответствии с Конституцией

2023/05/02, 13:18
brak
Общество

Отныне медицинская справка брачующимся будет выдаваться в электронной форме  

2023/05/02, 13:02
sovet
Общество

Избраны члены Совета вещания ITV

2023/05/02, 12:45