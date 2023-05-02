Рашад Расуллу: В законодательстве серьезные пробелы — спортивные клубы бесконтрольны

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Смерть семилетнего Фарида Бакарова, ставшего жертвой жестокого обращения тренера по самбо, бронзового призера вторых Евроигр Мехмана Халилова, обнажила серьезную проблему бесконтрольности спортивных клубов в стране.

Действующая в сфере спорта нормативная база никак не регулирует вопросы контроля и лицензирования спортивных клубов, работающих с детьми. Об этом сегодня в беседе с Minval.az заявил генеральный секретарь Федерации Дзюдо Азербайджана Рашад Расуллу.

По его словам, пробелы в законодательстве связывают по рукам спортивные федерации и не позволяют им проверять деятельность тренеров на предмет выявления недостатков в работе и как-то влиять на вопрос запрета.

«У нас нет права требовать от тренеров лицензии и нет права запрещать им держать спортивный клуб. Мы можем контролировать только те клубы, с которыми работаем и которые участвуют в соревнованиях. Работа с детьми – очень серьезный вопрос и потому законодательные органы и Министерство молодежи и спорта должны поднять вопрос о внесении дополнений и изменений в действующее законодательство, одним словом, необходимо усовершенствовать ее», — сказал Рашад Расуллу.

Рамелла Ибрагимхалилова