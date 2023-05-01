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В Госдепе верят в достижение мира на Южном Кавказе через диалог Баку-Ереван

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Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что прямой диалог между Азербайджаном и Арменией является ключом к решению вопросов и достижению прочного мира.

С данным заявлением выступил на брифинге заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель.

«США рады принять на этой неделе министров иностранных дел Азербайджана и Армении для содействия переговорам, поскольку они вместе работают над обеспечением мирного будущего в регионе Южного Кавказа. Секретарю Блинкену выпала честь приветствовать министров иностранных дел и принять участие в открытии пленарного заседания этим утром в Национальном учебном центре иностранных дел имени Джорджа Шульца. Госсекретарь считает, что прямой диалог является ключом к решению проблем и достижению прочного мира. Мы будем продолжать уделять этому внимание. Мы верим, что между этими двумя странами возможен мир, и мы рады приветствовать их. В конечном счете, мы верим, что мир на Южном Кавказе возможен, и мы стремимся к достижению мира и стабильности между этими двумя странами. Мы считаем, что здесь ключевым является прямой диалог посредством дипломатии», — отметил он.

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