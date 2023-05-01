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Некоторым предпринимателям в Карабахе компенсируют часть платы за коммунальные услуги

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Президент Ильхам Алиев подписал указ об оказании финансовой помощи за пользование коммунальными услугами предпринимателям, занимающимся производственной деятельностью на освобожденных от оккупации территориях.

Согласно указу, предпринимателям, осуществляющим производственную деятельность на освобожденных от оккупации территориях, в течение 10 (десяти) лет с 1 января 2023 года ежемесячно будет выплачиваться финансовая помощь за счет государственного бюджета в размере 20 процентов от средств, выплачиваемых в соответствии с тарифами коммунальных услуг (электроэнергия, природный газ, водоснабжение и водоотведение).

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