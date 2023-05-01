Медведев заявил, что Россия намеревается нанести поражение «укронацистам», «западным гнидам», США, НАТО и Польше

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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия использует «Твиттер» для пропаганды и намеревается нанести поражение «укронацистам», «западным гнидам», США, НАТО и отдельно — Польше.

Ранее «Твиттер» удалил публикацию Медведева, содержащую призывы к уничтожению Украины.

«»Твиттер» прогнулся под госдепом и хохлами <…> А если серьёзно, то обойдёмся и без него. В конце концов, это всего лишь иностранная соцсеть, действующая в интересах американского истеблишмента. Мы вполне цинично использовали её для продвижения наших пропагандистских целей.

Наша главная задача совсем иная: нанести разгромное поражение всем врагам – укронацистам, США, их клевретам в НАТО, включая мерзкую Польшу, и прочим западным гнидам», — написал он.