В Казахстане полицейские нашли тайник с оружием

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Вблизи города Талдыкорган Республики Казахстан полицейские обнаружили оружейный схрон.

Как сообщает Zakon.kz, тайник с оружием был обнаружен сотрудниками УБОП при проверке поступившей к ним оперативной информации в одном из дачных массивов города.

«Обнаружено два травматических пистолета, обрез гладкоствольного ружья, три светошумовые гранаты, более 100 патронов различного калибра, а также полицейский щит, бронежилет и две каски», – рассказал начальник УБОП ДП области Жетiсу Саркытбай Кусаинов.

Оружие изъято с возбуждением по факту уголовного производства, предусмотренного ч. 3 ст. 287 УК РК.