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В Украине запретили номерные знаки с буквами «Z» и «V»

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Кабинет министров запретил заказывать и изготавливать в Украине индивидуальные номерные знаки с буквами «Z» и «V», поскольку это намекает на символику «спецоперации» России.

Этим решением правительство запретило номерные знаки, содержащие символику, ассоциирующуюся с вторжением России в Украину.

О номерных знаках государственной регистрации для электромобилей речь не идет. «Теперь в соответствии с законодательством под запрет попадают буквы «Z» и «V». То есть, использование этих букв отдельно, а также в словах написанных кириллицей вместо «С», «З», «В», «Ф». Такой запрет касается также надписей и изображений, символики коммунистического тоталитарного режима, национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на украинских номерных знаках не может быть эмблем органов и вооруженных сил России: ее сухопутных войск, воздушно-космических сил, военно-морского флота, ракетных сил стратегического назначения и тому подобное.

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