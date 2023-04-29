Зеленский обещал начать контрнаступление, не дожидаясь поставок западных истребителей F-16

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина начнет контрнаступление, не дожидаясь поставок американских многофункциональных истребителей четвертого поколения F-16, сообщает Klymenko Time.

«Мы будем начинать еще до того, как у нас появятся F-16», — сказал украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что эти поставки очень бы помогли Украине, но затягивать контратаку больше невозможно.

Глава государства указал, что не стоит опасаться реакции России на передачу Украине боевой авиации, так как «самое страшное уже случилось».