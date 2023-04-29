Предоставленные Испанией «Леопарды» уже прибыли в Украину

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Первая партия обещанных правительством Испании Украине немецких танков Leopard 2 уже прибыла в Польшу. Об этом сообщила министр обороны Испании Маргарита Роблес.

Линкоры с танками вышли из испанского порта Сантандер неделю назад. Министр сообщила, что они прибыли в Польшу сегодня утром. Пункт дальнейшего назначения не разглашается по соображениям безопасности, пишет El Mundo.

— Сегодня утром в порт Польши прибыли шесть Leopard, которые отремонтированы Испанией и будут доставлены в Украину по железной дороге, — сказала Роблес.