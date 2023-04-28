Три человека погибли при подрыве на мине в Тертерском районе (обновлено)

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21:34 По факту взрыва на неразминированном участке в направлении Тапгарагоюнлу в прокуратуре Тертерского района возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса АР.

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21:07 В Тертерском районе произошел минный инцидент.

Согласно информации ANAMA, 28 апреля 2023 года на неразминированном участке в направлении Тапгарагоюнлу Тертерского района произошел минный инцидент.

В результате взрыва противотанковой мины, сотрудничавшие с компанией RPS Energy Ltd. Юсифов Надир Панах оглу, Гезалов Сахават Исмаил оглу и Садиев Фарид Мехман оглу погибли.