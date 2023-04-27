Макс Ферстаппен указал на сложность бакинской трассы Ф-1

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Пилот команды Red Bull Racing Макс Ферстаппен поделился впечатлениями накануне Гран-при Азербайджана Ф-1.

М.Ферстаппен сказал, что рад вернуться к работе: «Перерыв получился длинным, поэтому я с нетерпением жду возвращения в гонки.

На трассе в Баку сложно всё сделать правильно. Поскольку это городская трасса с длинными прямыми, у нас много вариантов настроек антикрыльев.

Кроме того, нас ждёт первый в сезоне уик-энд со спринтом, поэтому этап может быть немного хаотичным. Мы должны постараться хорошо начать уик-энд и без проблем провести тренировку. Посмотрим, что мы сможем сделать», — приводит «Азертадж» его слова.