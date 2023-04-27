АФФА оштрафовала клубы «Сабаил», «Сумгаит» и «Габала»

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Дисциплинарный комитет Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) оштрафовал клубы за случаи, зафиксированные в 31-ом туре премьер-лиги.

Клуб к»Сабаил» был оштрафован на 800 манатов из-за того, что «львы» получили 4 желтые карточки в игре с «Нефтчи», сообщает Report.

Клуб «Сумгаит» оштрафован на сумму 400 манатов из-за задержки скорой медицинской помощи на матче с «Габала».

Также во время встречи фанаты «химиков» бросали на поле посторонние предметы, что привело к дополнительному штрафу в 1600 манатов для клуба.

В то же время «Габала», футболисты которой получили 6 желтых карточек, также должна заплатить штраф в размере 800 манатов.