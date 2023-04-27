WP: России хватит денег еще на год войны

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Россия сможет финансировать войну в Украине как минимум еще год, даже в условиях дальнейшего ужесточения и без того беспрецедентных санкций. Такая оценка содержится в документах Пентагона, попавших в Сеть после недавней утечки, пишет The Washington Post.

Как следует из документов, разведка США фиксирует обеспокоенность российских олигархов экономической ситуацией в стране, но также и постепенную их адаптацию к санкциям.

«Хотя некоторые представители российской экономической элиты могут быть не согласны с курсом страны в отношении Украины, а санкции нанесли ущерб их бизнесу, они вряд ли откажутся от поддержки президента России Владимира Путина», – пишет издание.

Покрывать растущие издержки бюджета Кремль решил за счет повышения налогов для крупного бизнеса и расходования запасов так называемого «суверенного фонда благосостояния». В то же время бизнес постепенно адаптируется к санкциям, выстраивая новые цепочки импорта.

Примечательно, что в документах Пентагона почему-то не рассматриваются последствия от самых недавних санкций и долгосрочное влияние потолка цен на российскую нефть. Также оценка не содержит данных о таких важных факторах как расходы на боеприпасы и необходимость вербовки новых солдат.

Как следует из слитых документов, у самих россиян основное беспокойство вызывает нарастающий дефицит иностранной валюты в банках. Также они опасаются, что Запад начнет вводить вторичные санкции против китайских компаний, наиболее активно торгующих с Россией – либо, что эти компании сами прекратят торговлю, дабы санкций избежать.