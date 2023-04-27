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Hyundai планирует продать заводы в России казахстанской компании

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Компания Hyundai Motor планирует продать свои заводы в России компании из Казахстана и покинуть российский рынок. Сейчас южнокорейский автопроизводитель ожидает решения властей РФ, сообщил телеканал MBC.

Согласно условиям сделки, Hyundai Motor может выкупить активы обратно в любое время. В компании подтвердили, что переговоры о продаже ведутся, однако решение еще не принято.

О переговорах с компанией из Казахстана о приобретении российского завода Hyundai рассказывал председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик, сообщалось в феврале этого года.

Автозавод Hyundai в Санкт-Петербурге начал работу в 2010 году. Его производственные мощности позволяют выпускать 200 тыс. машин в год. До остановки производства в марте 2022 года на площадке выпускались автомобили Hyundai Creta и Solaris, а также Kia Rio и Rio X-Line.

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