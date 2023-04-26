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В Азербайджане вводятся новые виды пособий

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В Азербайджане вводятся новые виды пособий.

Это нашло отражение в предложенной поправке к закону «О социальных льготах», которая обсуждалась сегодня на заседании Комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике и была рекомендована к принятию на пленарном заседании.

Согласно проекту, устанавливаются ежемесячные пособия на воспитание ребенка, переданного в приемную семью, в том числе ребенка с установленной инвалидностью в возрасте до 18 лет, единовременные пособия на приобретение сезонной одежды детям, переданным в приемную семью.

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