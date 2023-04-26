Водитель Международного фонда Евразия Пресс попал на мину в Суговушане, ему ампутировали часть ноги (обновлено)

666 Просмотров

Бабашову Хазару Тариэль оглу (1990 г.р.), получившему травмы в результате взрыва мины, произошедшего на неочищенной от мин территории в направлении села Суговушан Тертерского района, ампутировали части правой ноги в области пятки.

***

26 апреля 2023 года на неразминированном участке в направлении села Суговушан Тертерского района один человек подорвался на мине.

Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA).

В результате взрыва противопехотной мины пострадал водитель Международного фонда Евразия Пресс Бабашов Хазар Тариэль оглу (1990 г.р.). Пострадавший госпитализирован в Бардинскую районную больницу, его состояние стабильное, угрозы для жизни нет.