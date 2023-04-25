Эрдоган наградил спасателя МЧС Эльвина Искендерова (фото)

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25 апреля в Турции состоялась церемония награждения сотрудников поисково-спасательных отрядов, проявивших особое мужество при ликвидации последствий разрушительного землетрясения, произошедшего в Турецкой Республике 6 февраля этого года.

Согласно информации МЧС Азербайджана, в церемонии, состоявшейся в Национальном конгресс-центре Бештепе, принял участие и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Прапорщик Искендеров Эльвин Хагани оглу, спасатель Службы спасения особого риска МЧС, по указанию президента Азербайджана Ильхама Алиева с первого дня участвовавший в поисково-спасательных работах в братской стране для ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего в Турецкой Республике, и содействия поисково-спасательным работам, награжден медалью Турецкой Республики «За особое мужество».

Эльвин Искендеров вытащил из-под завалов в городе Кахраманмараш 3 человек живыми и тела 25 погибших.