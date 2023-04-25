Швеция высылает пятерых российских дипломатов

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Швеция высылает пятерых российских дипломатов, заявил министр иностранных дел страны Тобиас Билльстрем в интервью SVT Nyheter.

По словам министра, российским дипломатам было предписано покинуть Швецию, поскольку их деятельность на территории страны была несовместима с их дипломатическим статусом.

Как уточняет SVT, МИД Швеции уведомил посла России Виктора Татаринцева о высылке дипломатов 25 апреля. Российский посол отказался комментировать ситуацию.

В последний раз Швеция высылала российских дипломатов в апреле 2022 года. Тогда из Швеции уехали три дипломата, которых местные власти подозревали в работе на российскую разведку.