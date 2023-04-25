«Радио Свобода»: Российский Генштаб провел «успешную» операцию по дезинформации

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Слухи о новом наступлении на Киев из Беларуси, распространяемые в феврале, были дезинформацией Генштаба ВС РФ, пишет «Радио Свобода» со ссылкой на документ Министерства обороны США, попавший в сеть в результате масштабной утечки.

Согласно документу, в феврале 2023 года Главное оперативное управление Генштаба вооруженных сил России отчиталось об «успешных усилиях по оперативной маскировке», призванных убедить украинскую разведку в возможности нового наступления на Украину с территории Беларуси.

Информационная операция проходила с 3 по 10 февраля.

Руководители Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, по данным Пентагона, заявили, что «успешно убедили украинские разведывательные службы в возможности совместного российско-белорусского наступления с белорусской территории».

В качестве доказательств успеха операции представитель ГОУ Генштаба привел отчёт СВР о реакции Украины на сообщения о совместных лётно-тактических учениях авиационных подразделений вооруженных сил России и Беларуси, начавшихся 16 января, о переброске в Беларусь из России оперативно-тактических комплексов «Искандер-М», а также о смещении фокуса российско-белорусских учений с «оборонительного» на «наступательный».

Также российский Генштаб дал армии указание продолжить операцию по дезинформации о грядущем нападении с севера, разбив её на две фазы. Первая фаза должна была продолжаться до 6 марта, вторая с 6 по 11 марта.