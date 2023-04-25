«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Общество

Фазаил Агамалы предложил дисциплинарной комиссии осудить интервью Вахида Ахмедова

Fazail Ragim Agamaly

Депутат Милли Меджлиса Фазаил Агамалы, выступая на пленарном заседании парламента, заявил, что интервью Вахида Ахмедова посеяло тернии в фундаментальных вопросах, сообщает Minval.az.

Он сказал, что это интервью является предвзятым по отношению к Азербайджанскому государству: «Этим интервью он наносит вред социальной политике президента. Недопустимо возлагать вину за коррупцию и теневое поведение на систему. Он говорит, что если будет проявлено доверие, Мусават и НФОП могут набрать голоса. Это наносит ущерб репутации партий, представленных в Милли Меджлисе.

«Он поставил под сомнение состоявшиеся до сегодняшнего дня выборы и легитимность Милли Меджлиса. Как заместитель председателя дисциплинарной комиссии предлагаю рассмотреть вопрос на дисциплинарной комиссии», — сказал Ф.Агамалы.

Теги:
Из этой рубрики
dojd
Общество

Завтра в Баку будет дождь

2023/04/25, 13:01
84a180da c9b7 3100 a421 e07bfb16467c
Общество

Азербайджан снова отправил гумпомощь пострадавшим от землетрясения в Кахраманмараше (фото)

2023/04/25, 12:31
razi nurullayev
Общество

Рази Нуруллаев: Откажитесь от своего мандата!

2023/04/25, 12:17
Fazail Ragim Agamaly
Общество

Фазаил Агамалы предложил дисциплинарной комиссии осудить интервью Вахида Ахмедова

2023/04/25, 11:56
Общество

Какие дороги в Баку будут открыты во время проведения «Формулы 1»?

2023/04/25, 11:17
bilasuvar7
Общество

В Биласуваре из-под обломков извлечено тело человека, двое доставлены в ожоговый центр

2023/04/25, 10:15
silah sursat 250423
Общество

В Агджабединском районе обнаружены боеприпасы

2023/04/25, 10:01
yawar aliev oon
Общество

Письмо Яшара Алиева Гутерришу опубликовано в качестве документа Генассамблеи и Совбеза ООН

2023/04/25, 09:16
bilasuvar1
Общество

Продолжаются поисковые работы на месте взрыва в Билясуваре (обновлено, фото, видео)

2023/04/25, 00:31