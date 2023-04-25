Фазаил Агамалы предложил дисциплинарной комиссии осудить интервью Вахида Ахмедова

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Депутат Милли Меджлиса Фазаил Агамалы, выступая на пленарном заседании парламента, заявил, что интервью Вахида Ахмедова посеяло тернии в фундаментальных вопросах, сообщает Minval.az.

Он сказал, что это интервью является предвзятым по отношению к Азербайджанскому государству: «Этим интервью он наносит вред социальной политике президента. Недопустимо возлагать вину за коррупцию и теневое поведение на систему. Он говорит, что если будет проявлено доверие, Мусават и НФОП могут набрать голоса. Это наносит ущерб репутации партий, представленных в Милли Меджлисе.

«Он поставил под сомнение состоявшиеся до сегодняшнего дня выборы и легитимность Милли Меджлиса. Как заместитель председателя дисциплинарной комиссии предлагаю рассмотреть вопрос на дисциплинарной комиссии», — сказал Ф.Агамалы.