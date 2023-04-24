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Россия настаивает на переводе штаб-квартиры ООН в «более нейтральную точку»

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Россия предпочла бы видеть штаб-квартиру ООН в «более нейтральной точке» — например, в Женеве или Вене, заявил ТАСС директор департамента международных организаций российского МИДа Петр Ильичев.

Он отметил, что «очень многие государства-члены не хотят покидать Нью-Йорк». По словам дипломата, «это больше финансово-экономического плана размышления», так как у многих государств уже есть представительства в США.

Штаб-квартира ООН находится в Нью-Йорке. В Женеве базируется Управление верховного комиссара ООН по правам человека, в Вене — Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) и другие учреждения.

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