Эрдоган предложил лидерам враждующих сторон в Судане провести переговоры в Анкаре

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил сторонам вооруженного конфликта в Судане провести переговоры в Анкаре и обсудить условия окончания конфликта, сообщает Sudan Tribune.

Конфликт между Вооруженными силами Судана во главе с фактическим лидером страны, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и командующим Силами быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало, известным как Хеметти, перешел в открытую фазу утром 15 апреля.

По данным суданского издания, в целях организации переговоров в последние двое суток Эрдоган неоднократно созванивался с Хеметти и аль-Бурханом. Пока стороны не сообщили общественности свое отношение к предложению, однако 23 апреля глава сил быстрого реагирования заявил, что готов вести диалог с «уважаемыми» членам командования Вооруженных сил Судана, но не с аль-Бурханом.

Отношения между гражданским и военным компонентами правительства в Судане остаются напряженными после неудавшейся попытки государственного переворота в сентябре 2020 года. В Судане нет действующего правительства с октября 2021 года, — тогда военные отправили в отставку переходное правительство премьер-министра Абдаллы Хамдока и объявили чрезвычайное положение.