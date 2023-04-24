Россия будет наблюдать за выборами в Турции

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Представители ЦИК могут поехать в составе международных миссии на выборы в Турцию, сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой.

«У нас очень хорошие отношения с турецкими коллегами. Их руководитель к нам приезжал неоднократно. Мы всегда откликаемся… В связи с землетрясением они немножко сократили возможности. У них будет наблюдателей ограниченное количество из международных организаций… Мы в составе какой-то миссии будем, потому что входим в ряд международных организаций», — сказала она.

Глава ЦИК добавила, что в ближайшие дни посетит Узбекистан.