Была найдена одна из самых крупных партий кокаина за всю историю

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Партию кокаина стоимостью 440 миллионов долларов обнаружили в открытом море полицейские Италии, сообщает CNN.

Наркотики во время обычного разведывательного полета обнаружили недалеко от острова Сицилия. Почти 2 тонны кокаина были тщательно запечатаны в 70 водонепроницаемых плавучих упаковок, соединенных между собой и снабженных сигнальным световым устройством.

В полиции сообщили, что это одна из самых крупных изъятых партий наркотиков за всю историю. По предположению правоохранителей, «плавучие посылки» оставило проходящее грузовое судно, затем их должны были забрать и переправить на берег.