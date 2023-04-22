Турция обвинила США в попытке создать террористическое государство

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Глава МВД Турции Сулейман Сойлу обвинил США в попытке создать рядом с турецкими границами террористическое государство.

С подобным обвинением выступил в субботу в интервью телеканалу CNN Türk глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

«Америка хочет создать рядом с нами террористическое государство. За это придется платить с того момента, как она создаст это террористическое государство. Мы принимаем меры предосторожности. Мы провели четыре крупные операции против этого», — сказал Сойлу.

В этой связи он напомнил о провальной миссии США в Афганистане, вмешательстве во внутренние дела Ирака и Сирии.

«Америка уже давно пытается создать террористическое государство. Более 40 лет Турция ведет борьбу», – отметил главы МВД.