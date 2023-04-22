Военнослужащие ВСУ подтвердили The Times информацию про дефицит средств ПВО и боеприпасов

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку средств противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасов, что ставит под угрозу способность Киева контролировать свое небо. Об этом газете The Times в пятницу рассказали украинские военнослужащие, сообщает ТАСС.

«Россияне знают, что у нас заканчиваются боеприпасы, и становятся более решительными в своих действиях. Они отправляют все большее число вертолетов и самолетов каждый день и начинают понимать, что мы не можем остановить их», — заявил военнослужащий ВСУ с позывным «Голливуд».

Как добавил другой украинский военный с позывным «Кот», ситуация для Киева усложняется тем, что ВС РФ добились заметного прогресса в производстве беспилотников, отражение которых тоже требует работы ПВО.

9 апреля газета The Washington Post со ссылкой на попавшие в интернет секретные документы Пентагона и разведки США сообщила, что ВСУ сталкиваются с серьезным дефицитом ПВО и боеприпасов. В материалах отмечалось, что количество систем противовоздушной обороны, направленных Западом, ограничено, и часто они «не справляются с большим количеством российских артобстрелов».