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Билеты на главную трибуну Гран-при Азербайджана «Формулы 1» полностью распроданы

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За девять дней до Гран-при Азербайджана 2023 года билеты на все секторы трибуны «Абшерон», которая считается центральной трибуной гонки, были полностью забронированы.

Об этом сообщили в операционной компании Baku City Circuit.

Количество билетов на гонки в Баку в этом году, продажи которых были рекордными, ограничено, и ожидается, что все трибуны скоро будут распроданы. Одна из самых популярных трибун, трибуна «Абшерон», полностью забронирована, причем 10 из 12 трибун уже полностью забронированы.

По сравнению с шестью соревнованиями, проводившимися в предыдущие годы, в этом году впервые нашу страну посетят болельщики из более чем 100 разных стран. Этот показатель является самым высоким, зафиксированным в истории бакинских гонок. Это означает, что болельщики из более половины стран мира будут участвовать в гонках в Баку. Кроме того, в этом году количество иностранных болельщиков, приехавших в Азербайджан посмотреть Гран-при, достигло самого высокого уровня.

Ограниченное количество билетов доступно только на трибунах Bakcell (Азнефть) и Khazar, а до захватывающего гоночного уик-энда осталось всего несколько дней.

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