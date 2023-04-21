Пашинян заявил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ не разговаривают друг с другом

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Сопредседатели Минской группы ОБСЕ не разговаривают друг с другом.

Об этом в парламенте сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, коснувшись замечаний оппозиционных депутатов относительно переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ, пишет «Арменпресс».

“Сопредседатели Минской группы ОБСЕ не разговаривают друг с другом. Они говорят: «Я не буду с ним разговаривать, я не сяду с ним за один стол». Скажите властям Армении, как заставить страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ сесть вместе за один стол”, — сказал Пашинян.