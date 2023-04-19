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Русская община осудила вандализм на Забратском кладбище

russkaya obshina azerbaijan

Произошедшее на Забратском кладбище вызвало шквал возмущения в толерантном мультикультуральном азербайджанском обществе, среди общественности и в СМИ.

Об этом говорится в заявлении Русской общины Азербайджана в связи с ситуацией, сложившейся на Забратском кладбище, расположенном между поселками Забрат-1 и Балаханы.

В заявлении также говорится:

«В Русскую общину Азербайджана поступило несколько обращений о ситуации, сложившейся на Забратском кладбище, расположенном между поселками Забрат-1 и Балаханы. Очевидцами были представлены фотоматериалы актов вандализма, могилы с разрушенными и перевернутыми надгробными плитами. Кроме того, в некоторых случаях были выкопаны деревья и кусты, по всей видимости посаженные родственниками, сломаны ограда.

Произошедшее просто возмутительно и неудивительно, что в толерантном мультикультуральном азербайджанском обществе это вызвало шквал возмущения среди общественности и в СМИ. Русская община Азербайджана решительно осуждает совершенный акт вандализма и выражает глубокую благодарность первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой за оказанное внимание к случившемуся. По поручению уважаемой Мехрибан Алиевой с участием помощника президента Азербайджана — заведующего отделом территориально-организационных вопросов Зейнала Нагдалиева, уже был проведен осмотр русского кладбища в поселке Балаханы Сабунчинского района. Было подчеркнуто, что все надгробия будут заново отреставрированы.

Сегодня же, первый заместитель генерального прокурора Эльчин Мамедов связался с председателем Русской общины, депутатом Милли Меджлиса Михаилом Забелиным и проинформировал о создании следственной группы по расследованию всех событий, связанных с актами вандализма на кладбище. Генеральный прокурор и министр внутренних дел АР проводят следствие. Русская община Азербайджана продолжить лично следить за ходом расследования и информировать общественность», — говорится в заявлении Республиканского совета Русской общины Азербайджана.

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