Нагдалиев осмотрел русское кладбище, где вандалы разрушили надгробья

463 Просмотров

По поручению первого вице-президента Мехрибан Алиевой с участием помощника президента Азербайджана – заведующего отделом по территориально-организационным вопросам Администрации президента Зейнала Нагдалиева был проведен осмотр русского кладбища в поселке Балаханы Сабунчинского района.

Нагдалиев встретился с жителями, в том числе с представителями русской общины.

В соответствии с поручением, на территории были начаты работы по благоустройству, в связи с прокладкой водопровода было сделано обращение в соответствующие органы. Также было принято решение о замене сломанных надгробий новыми и ограждении кладбища в целях охраны. В связи с данным вопросом Министерством внутренних дел было возбуждено уголовное дело и начато расследование.