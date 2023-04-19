Глава МВД Турции: Весь мир ненавидит США

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Глава МВД Турции Сулейман Сойлу считает, что Европы больше не существует, потому что она стала пешкой США. При этом саму Америку ненавидит весь мир, убежден министр. Его цитату приводит газета Aydınlık.

«Не существует такого понятия, как Европа. Не преувеличивайте его в своих головах. Есть Америка. Европа — поезд в колонне Америки. В ней нет ничего особенного», — рассказал он.

Сойлу также убежден, что «Америка продолжает терять репутацию», поскольку эксплуатирует целый ряд государств, в том числе африканских.