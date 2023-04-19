В ISW рассказали, зачем Путин ездил на оккупированные украинские территории

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Поездкой на оккупированные территории Луганской и Херсонской областей российский президент Владимир Путин преследовал несколько целей.

Об этом говорится в свежем обзоре аналитиков Института изучения войны (ISW). Там отметили, что Путин во время визита на оккупированные украинские территории изображал из себя военного лидера на фоне будущего украинского контрнаступления.

Аналитики подчеркнули, что президент Украины Владимир Зеленский посетил линию фронта в Авдеевке, поэтому не исключено, что Кремль намеренно обнародовал данные о визите Путина, чтобы бросить тень на визит Зеленского.

Кроме этого, эксперты считают, что визит Путина также имел целью публично определить потенциальных козлов отпущения накануне контрнаступления ВСУ.

Также аналитики обратили внимание, что Путин, кремлевские СМИ и военкоры все чаще обсуждают контрнаступление ВСУ, и вполне вероятно, что Кремль готовит российское информационное пространство либо к военным неудачам, либо к отпору угрозы контрнаступления.

Кроме того, как отмечается в обзоре, показательные встречи российского президента с руководителями армии подтверждают предстоящие очередные изменения в военном командовании и, возможно, в ближайшем окружении Кремля. Эксперты предположили, что Путин пытается сбалансировать влияние ЧВК «Вагнер», повторно назначив Лапина командующим Луганского направления.