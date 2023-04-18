Ильхам Алиев: «ASAN xidmət» известна сегодня в мире уже как бренд Азербайджана

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Система «ASAN xidmət» известна сегодня в мире уже как бренд Азербайджана. Услуги, оказываемые в центрах «ASAN xidmət», с одобрением воспринимаются населением и коэффициент одобрения составляет 99,8 процента.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению после церемонии открытия центра «ASAN xidmət» в Сальянском районе, передает Азертадж.

Подчеркнув, что открывающийся в Сальянском районе центр «ASAN xidmət» является 25-м по счету, глава государства сказал: «Несколько стран в мире уже применяют модель ASAN. Мы оказываем этим странам методическую поддержку. За последние годы, то есть за 10 лет поступил 61 миллион обращений. То есть появление этой службы фактически стало революцией, поворотной точкой в области общественных услуг, и в настоящее время оказываются более 300 услуг. Таким образом, «ASAN xidmət» является образцом нашей интеллектуальной продукции, и в то же время мы уже экспортируем интеллектуальную продукцию».