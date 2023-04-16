В Судане погибли трое сотрудников ВПП ООН

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Трое сотрудников Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН погибли в субботу в ходе боестолкновений между подразделениями суданской армии и силами быстрого реагирования (спецназ).

Об этом говорится в заявлении специального представителя генерального секретаря ООН по Судану и главы Миссии ООН по поддержке переходного периода в Судане Фолькера Пертеса.

«Трое сотрудников Всемирной продовольственной программы (ВПП) были убиты 15 апреля в ходе столкновений, вспыхнувших в городе Кабкабия в штате Северный Дарфур, при исполнении своих служебных обязанностей», — говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье на сайте миссии.

«Я также крайне потрясен информацией о попадании снарядов в объекты ООН и других гуманитарных организаций, а также сообщениями о разграблении помещений ООН и других гуманитарных организаций в нескольких местах в Дарфуре», — подчеркнул спецпосланник генсека ООН. Он отметил, что эти «акты насилия мешают оказанию жизненно важной помощи и должны быть прекращены».

Пертес призвал все стороны конфликта соблюдать взятые на себя обязательства, в том числе «обеспечивать охрану и безопасность персонала ООН» и гуманитарного персонала в целом, а также уважать неприкосновенность объектов и имущества.