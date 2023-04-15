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Еврофедерация тяжелой атлетики осудила сожжение азербайджанского флага в Ереване

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Европейская федерация тяжелой атлетики (EWF) распространила обращение в связи с сожжением азербайджанского флага во время церемонии открытия Чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване 14 апреля.

В обращении говорится:

«Европейская федерация тяжелой атлетики решительно осуждает инцидент с сожжением флага Азербайджана, произошедшего во время церемонии открытия Чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване 14 апреля 2023 года. EWF считает этот крайне серьезный и вызывающий сожаление жест посягательством на целостность спортивных ценностей и на универсальные принципы “Fair Play”. EWF немедленно отреагировал на этот инцидент, выразив решительную позицию Оргкомитету, и потребовала дополнительных гарантий для безопасности всех участников этого соревнования. EWF постоянно находилась рядом с делегацией Азербайджана, выражая свою полную солидарность и поддержку спортсменам, тренерам и официальным лицам».

Как подчеркивается в обращении, EWF считает этот инцидент единичным, и будет следить за выполнением дополнительных мер, срочно запрошенных Оргкомитетом.

«Мы сожалеем, что делегация Азербайджана была вынуждена покинуть соревнования, но в то же время уважаем это решение. Мы принимали непосредственное участие в обеспечении всех условий безопасности делегации до ее отъезда из Армении», — подчеркивается в обращении.

В обращении отмечается, что EWF рассмотрит возможность принятия дополнительных мер в контексте произошедшего. Руководство Европейской федерации будет участвовать во всех мероприятиях, проводимых в рамках этих чемпионатов до отъезда делегаций, чтобы обеспечить выполнение всех условий безопасности для команд.

«EWF по-прежнему солидарен со сборной Азербайджана и Федерацией», — резюмируется в обращении.

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