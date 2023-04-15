«В Турции начинается новая эра». Куртулмуш благодарит азербайджанский народ

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В Турции начинается новая эра. Об этом заявил на пресс-конференции заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Турции Нуман Куртулмуш.

Он отметил, что прошедшие сто лет важны не только для Турции, но и для всего мира, особенно для дружественных и братских стран: «Поэтому весь мир внимательно следит за избирательным процессом. Мы видим внимание дружественных и братских стран. Правящая партия Азербайджана «Ени Азербайджан» внимательно следит за выборами в Турции. Поскольку будущее Азербайджана тесно связано с Турцией» (цитата по Report).

Куртулмуш отметил, что находящиеся в Турции азербайджанские депутаты и журналисты поддерживают выборы: «Поэтому я выражаю благодарность всему азербайджанскому народу во главе с председателем правящей партии президентом Ильхамом Алиевым».