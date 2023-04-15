Родственники задержанных в Армении азербайджанских военнослужащих обратились в Европейский суд

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Родственники заблудившихся азербайджанских военнослужащих, оказавшихся на территории соседней страны и задержанных в Армении, обратились в Европейский суд по правам человека с требованием обязать ее власти обеспечить их безопасность и оказание им медицинской помощи.

После опубликованных в СМИ видео и фотоматериалов, где содержатся факты насилия в отношении азербайджанского военнослужащего, родственники Гусейна Ахундова и Акшина Бабирова обратились в Европейский суд по правам человека с требованием применить промежуточные меры в отношении Армении, передает Report,.

В обращении содержится призыв незамедлительно обязать власти Армении обеспечить безопасность азербайджанских военнослужащих и оказание им медицинской помощи, а также о предоставлении информации об их местонахождении, условиях содержания и состоянии здоровья.